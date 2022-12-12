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    Модрич: «Думал, что Испания на ЧМ-2022 дойдет минимум до полуфинала»

    Полузащитник Хорватии Лука Модрич прокомментировал вылет сборной Испании с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала.

    «Я думал, что Испания дойдет как минимум до полуфинала. У них хорошая команда и был очень хороший тренер, но это футбол.

    Сейчас не так легко обыграть кого бы то ни было. Нужно выступить на все 100 процентов, и даже это ничего вам не гарантирует», — цитирует Модрича RTVE.

    • Испания проиграла в 1/8 финала сборной Марокко в серии пенальти.
    • После этого в сборной поменяли главного тренера – вместо Луиса Энрике пришел Луис де ла Фуэнте.

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    Источник: Sport24

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