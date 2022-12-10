«Теперь время выспаться». Неймар – после вылета от Хорватии

Нападающий сборной Бразилии Неймар отреагировал на вылет команды с чемпионата мира-2022 от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

«Трудно говорить. Мы обсудили в раздевалке, чему нас научит этот вылет. Сегодня печальный день.

Мы вылетели в несправедливой игре. Теперь время выспаться, встретиться с близкими. Они могут утешить нас», – сказал Неймар.

Неймар забил в дополнительное время.

Бразилия не берет ЧМ с 2002 года.

Хорватия в 1/2 финала встретится с Аргентиной.

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