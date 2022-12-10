Блогер из Мурманска выбежал на поле во время матча Нидерланды – Аргентина. Его скручивали впятером

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины. Во втором тайме на поле выбежал болельщик, которого уводили пятеро охранников.
Этим фанатом оказался блогер Виталий Vitalyzdtv Здоровецкий (10 миллионов подписчиков), родившийся в Мурманске. Сейчас он живет в США.
- Здоровецкий ранее выбегал на поле в финале ЧМ-2014. Там тоже играла Аргентина.
- Матч Нидерланды – Аргентина проходит в катарском Лусаиле.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
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Источник: «Бомбардир»