Блогер из Мурманска выбежал на поле во время матча Нидерланды – Аргентина. Его скручивали впятером

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины. Во втором тайме на поле выбежал болельщик, которого уводили пятеро охранников.

Этим фанатом оказался блогер Виталий Vitalyzdtv Здоровецкий (10 миллионов подписчиков), родившийся в Мурманске. Сейчас он живет в США.

Здоровецкий ранее выбегал на поле в финале ЧМ-2014. Там тоже играла Аргентина.

Матч Нидерланды – Аргентина проходит в катарском Лусаиле.

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