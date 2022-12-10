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    Блогер из Мурманска выбежал на поле во время матча Нидерланды – Аргентина. Его скручивали впятером

    В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины. Во втором тайме на поле выбежал болельщик, которого уводили пятеро охранников.

    Этим фанатом оказался блогер Виталий Vitalyzdtv Здоровецкий (10 миллионов подписчиков), родившийся в Мурманске. Сейчас он живет в США.

    • Здоровецкий ранее выбегал на поле в финале ЧМ-2014. Там тоже играла Аргентина.
    • Матч Нидерланды – Аргентина проходит в катарском Лусаиле.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1095

      Александр52 25 минут назад

      Это просто очередной позор, то драку учиним, то другим играть не дадим.

      0
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      Рейтинг: +7813

      Томик 33 минуты назад

      А почему же "блогер из Мурманска"? Американец. Тупой американец выбежал на поле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9626

      САДЫЧОК 39 минут назад

      Надо , его депортировать на Родину , в Россию !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      ARSteven89 49 минут назад

      Не понял, так от какой страны он получит звездюлей?!!! )))

      0
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      Рейтинг: +4430

      Snek 56 минут назад

      Врагу не сдаётся наш гордый моряк!

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