Хорватия – Бразилия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы Хорватии и Бразилии на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Хорватия: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Пашалич, Соса, Гвардиол, Юранович.
Бразилия: Алисон, Милитао, Маркиньос, Силва, Данило, Пакета, Каземиро, Рафинья, Неймар, Винисиус, Ришарлисон.
- Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.
- Начало – в 18:00 мск.
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Источник: сайт ФИФА