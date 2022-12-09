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    Хорватия – Бразилия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы Хорватии и Бразилии на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Хорватия: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Пашалич, Соса, Гвардиол, Юранович.

    Бразилия: Алисон, Милитао, Маркиньос, Силва, Данило, Пакета, Каземиро, Рафинья, Неймар, Винисиус, Ришарлисон.

    • Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.
    • Начало – в 18:00 мск.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7806

      Томик 2 минуты назад

      Жаль, что нет варианта избавиться от обеих сборных сразу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      SunnyDay 3 минуты назад

      Неймар лишний

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3932

      Иван Петров 1986 16 минут назад

      Будем болеть за Бразилию.

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