Sky Sports пригласил Цорна как спикера по ситуации с Роналду

Британский спортивный телеканал Sky Sports обратился к бывшему директору «Локомотива» и «Спартака» Томасу Цорну за комментарием.
Британцы попросили Цорна поделиться мнением насчет будущего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Цорн назвал игрока легендой.
- Роналду в ноябре покинул «Манчестер Юнайтед».
- Игрок ищет вариант с клубом, выступающим в Лиге чемпионов.
- Цорн осенью покинул «Локомотив».
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Источник: твиттер Sky Sports News