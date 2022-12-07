Sky Sports пригласил Цорна как спикера по ситуации с Роналду

Британский спортивный телеканал Sky Sports обратился к бывшему директору «Локомотива» и «Спартака» Томасу Цорну за комментарием.

Британцы попросили Цорна поделиться мнением насчет будущего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Цорн назвал игрока легендой.

Роналду в ноябре покинул «Манчестер Юнайтед».

Игрок ищет вариант с клубом, выступающим в Лиге чемпионов.

Цорн осенью покинул «Локомотив».

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