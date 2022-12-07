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    Sky Sports пригласил Цорна как спикера по ситуации с Роналду

    Британский спортивный телеканал Sky Sports обратился к бывшему директору «Локомотива» и «Спартака» Томасу Цорну за комментарием.

    Британцы попросили Цорна поделиться мнением насчет будущего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Цорн назвал игрока легендой.

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    Источник: твиттер Sky Sports News

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