Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Я дал игрокам задание – исполнить 1000 пенальти на тренировках». Энрике – за день до матча с Марокко

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике на вчерашнем стриме рассказал, как заставлял игроков национальной команды тренировать удары с пенальти в своих клубах.

    Сегодня, 6 декабря, испанцы проиграли сборной Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 в серии пенальти, не реализовав ни одной попытки из трех.

    «Я дал игрокам сборной Испании задание – им пришлось исполнить не менее 1000 пенальти на тренировках в своих клубах. Для меня пенальти – это не лотерея. Серия пенальти зависит не только от удачи», – сказал Энрике.

    • Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
    • На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Новости сборной Испании по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Испании по футболу на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Павлюченко: «Я просто в шоке! Думал, что Испания отгрузит Марокко три мяча и пройдет дальше»
    «Футбольный боженька наказывает тех, кто неправильно себя ведет». Канчельскис – о вылете Испании с ЧМ-2022 4
    Луис Энрике взял на себя ответственность за поражение Испании от Марокко по пенальти 1
    Источник: телеграм-канал «Первоспортивный»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23691

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Да некогда им было, раскрашивали радужные флажки.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11