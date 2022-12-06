«Я дал игрокам задание – исполнить 1000 пенальти на тренировках». Энрике – за день до матча с Марокко

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике на вчерашнем стриме рассказал, как заставлял игроков национальной команды тренировать удары с пенальти в своих клубах.

Сегодня, 6 декабря, испанцы проиграли сборной Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 в серии пенальти, не реализовав ни одной попытки из трех.

«Я дал игрокам сборной Испании задание – им пришлось исполнить не менее 1000 пенальти на тренировках в своих клубах. Для меня пенальти – это не лотерея. Серия пенальти зависит не только от удачи», – сказал Энрике.

Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.

На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

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