Месси прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о провале Германии на чемпионате мира-2022.
«Меня удивил их вылет. Там много сильных футболистов, в том числе молодых. Германия всегда входит в число лучших.
Вылет немцев показывает, что чемпионат мира – очень сложный турнир. Команды равны, и громкое имя уже не имеет значения», – заявил Месси.
- Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
- Немцев опередили Япония и Испания.
- Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Ole