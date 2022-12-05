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    Месси прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о провале Германии на чемпионате мира-2022.

    «Меня удивил их вылет. Там много сильных футболистов, в том числе молодых. Германия всегда входит в число лучших.

    Вылет немцев показывает, что чемпионат мира – очень сложный турнир. Команды равны, и громкое имя уже не имеет значения», – заявил Месси.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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    Источник: Ole

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12293

      Алексей З 1 час назад

      Неоднозначные решения тренера по составу привели к таким печальным последствиям. Очень перспективный набор игроков, следующий ЧМ должен быть их, надеюсь уже не придётся смотреть на потуги Мюллера и Гюндогана.

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      Рейтинг: +842

      FaTeK1945ru 1 час назад

      ...жалко,что Германии не будет в финальной части ЧМ.

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