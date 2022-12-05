Месси прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о провале Германии на чемпионате мира-2022.

«Меня удивил их вылет. Там много сильных футболистов, в том числе молодых. Германия всегда входит в число лучших.

Вылет немцев показывает, что чемпионат мира – очень сложный турнир. Команды равны, и громкое имя уже не имеет значения», – заявил Месси.

Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Немцев опередили Япония и Испания.

Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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