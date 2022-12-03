Дюмфрис повторил достижение 40-летней давности

Крайний защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис забил гол и сделал два ассиста в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против США (3:1). Он стал вторым защитником с 3+ голевыми действиями одном матче в истории ЧМ.
Ранее это удавалось только венгру Йожефу Тоту в матче против Сальвадора в 1982 году (тоже гол и 2 передачи).
- Дюмфрис играет за «Интер».
- В 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды сыграют с Аргентиной или Австралией.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
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Источник: телеграм-канал Opta