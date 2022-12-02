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    Ван Гаал: «Если верить нидерландской прессе, мы никогда не станем чемпионами мира»

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал ответил на критику в адрес команды за невыразительную игру на ЧМ-2022.

    «Мы хотим выиграть турнир. У нас впереди еще четыре матча. Но пока мы еще не чемпионы мира.

    Впрочем, если верить нидерландской прессе, мы никогда не станем чемпионами мира», – сказал ван Гаал.

    • Нидерланды выиграли группу с Сенегалом, Эквадором и Катаром.
    • В 1/8 финала ЧМ команда встретится с США.

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    Источник: De Telegraaf

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    Сегодня, 22:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2273

      Бриг 33 минуты назад

      Ван Гаал удивляет. Считал его давно сбитым л.

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