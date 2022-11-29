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    Черчесов назвал главного фаворита ЧМ-2022

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, кого считает основным претендентом на победу в ЧМ-2022.

    «Сложный вопрос. Когда мы играли контрольный матч с Бразилией [в марте 2018 года], я нашим футболистам показал, как они действовали.

    За пять минут до конца матча они вели 3:0 и, потеряв мяч около нашей штрафной, за 8 секунд оказались около своей штрафной.

    Я тогда сказал, что они будут чемпионами мира в России. Сейчас мне они напоминают команду, которая тогда была.

    Они с большим запасом играют, не дают сопернику у своих ворот что‑то создать, впереди у них есть кому играть.

    Дай бог, чтобы Неймар выздоровел. Они мне пока нравятся», – заявил Черчесов.

    • Бразилия победила Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0) в группе ЧМ.
    • Команда досрочно вышла в плей-офф турнира.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5167

      _Marqella_ 17 минут назад

      Прав Саламыч,я 5к поставила на победу Бразилии кэф был 5.75

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