Месси установил рекорд чемпионата мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал автором уникального достижения.
Он первым в истории отдал голевые передачи на пяти разных чемпионатах мира.
В субботу форвард «ПСЖ» ассистировал Энцо Фернандесу в матче ЧМ-2022 против Мексики (2:0).
- ЧМ-2006 – 1+1 в 3 матчах;
- ЧМ-2010 – 0+1 в 5 матчах;
- ЧМ-2014 – 4+1 в 7 матчах;
- ЧМ-2018 – 1+2 в 4 матчах;
- ЧМ-2022 – 2+1 в 2 матчах.
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Источник: Globo Esporte