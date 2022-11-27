Месси установил рекорд чемпионата мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал автором уникального достижения.

Он первым в истории отдал голевые передачи на пяти разных чемпионатах мира.

В субботу форвард «ПСЖ» ассистировал Энцо Фернандесу в матче ЧМ-2022 против Мексики (2:0).

ЧМ-2006 – 1+1 в 3 матчах;

ЧМ-2010 – 0+1 в 5 матчах;

ЧМ-2014 – 4+1 в 7 матчах;

ЧМ-2018 – 1+2 в 4 матчах;

ЧМ-2022 – 2+1 в 2 матчах.

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