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    Месси установил рекорд чемпионата мира

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал автором уникального достижения.

    Он первым в истории отдал голевые передачи на пяти разных чемпионатах мира.

    В субботу форвард «ПСЖ» ассистировал Энцо Фернандесу в матче ЧМ-2022 против Мексики (2:0).

    • ЧМ-2006 – 1+1 в 3 матчах;
    • ЧМ-2010 – 0+1 в 5 матчах;
    • ЧМ-2014 – 4+1 в 7 матчах;
    • ЧМ-2018 – 1+2 в 4 матчах;
    • ЧМ-2022 – 2+1 в 2 матчах.

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    Источник: Globo Esporte

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