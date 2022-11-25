Ари назвал желаемый финал ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Ари рассказал, какие сборные хочет увидеть в финале чемпионата мира-2022.

«Вагнер Лав сказал, что в финале Бразилия победит Францию? Я тоже на это надеюсь!

Это была бы очень интересная игра!» – заявил Ари.

Соперники бразильцев по группе ЧМ – Сербия, Швейцария и Камерун.

Французы сыграют с Данией и Тунисом. Австралию они уже победили (4:1).

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