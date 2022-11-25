Баньяц: «Хочу увидеть Сербию в финале ЧМ-2022»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц хочет увидеть сборную Сербии в финале чемпионата мира-2022.
«Знаю, что многие российские болельщики будут поддерживать сборную Сербии. Это круто!
Хочу увидеть Сербию в финале чемпионата мира. В футболе возможно все», — сказал серб Баньяц.
- Сербия на старте ЧМ-2022 проиграла Бразилии (0:2).
- 2 других соперника по группе – Швейцария и Камерун.
- Сербы проиграли на чемпионатах мира 80 процентов матчей.
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Источник: «РБ Спорт»