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    Баньяц: «Хочу увидеть Сербию в финале ЧМ-2022»

    Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц хочет увидеть сборную Сербии в финале чемпионата мира-2022.

    «Знаю, что многие российские болельщики будут поддерживать сборную Сербии. Это круто!

    Хочу увидеть Сербию в финале чемпионата мира. В футболе возможно все», — сказал серб Баньяц.

    • Сербия на старте ЧМ-2022 проиграла Бразилии (0:2).
    • 2 других соперника по группе – Швейцария и Камерун.
    • Сербы проиграли на чемпионатах мира 80 процентов матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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