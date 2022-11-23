Испания повторила рекорд 88-летней давности

В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Испании и Коста-Рики. К перерыву счет 3:0.

Испания второй раз в истории забила три гола в первом тайме матча чемпионата мира. Первый раз был в 1934 году против Бразилии.

Испания – чемпион мира 2010 года.

В случае победы над Коста-Рикой Испания возглавит группу.

Команды впервые встретились в официальном матче.

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