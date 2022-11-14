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    «МЮ» сделал официальное заявление после интервью Роналду

    «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление, связанное с резонансным интервью нападающего Криштиану Роналду.

    «Клуб обдумает свой ответ после того, как будут установлены все факты. Все наше внимание сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и сплоченности среди игроков, главного тренера, персонала и болельщиков», – говорится в заявлении клуба.

    Ранее Роналду заявил в интервью, что английский клуб предал его. В «МЮ» считают, что 37-летний футболист проявил неуважение к клубу, главному тренеру и партнерам по команде.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1495

      Artemka444 19 минут назад

      Да что с ним что без него МЮ никакой!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +609

      NeoNaTe 2 часа назад

      нытье принимает новый оборот, лучше бы на поле что-то доказывал, звезда блин...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Литейный 4 (returned) 2 часа назад

      Ясен пень это закат карьеры Рона. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +107

      Not angry fan > Литейный 4 (returned) 2 часа назад

      Ну, "гыгыгы" здесь явно ни к чему.
      А так, всё по существу, всё правильно.

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