«МЮ» сделал официальное заявление после интервью Роналду

Да что с ним что без него МЮ никакой!!!
«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление, связанное с резонансным интервью нападающего Криштиану Роналду.
«Клуб обдумает свой ответ после того, как будут установлены все факты. Все наше внимание сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и сплоченности среди игроков, главного тренера, персонала и болельщиков», – говорится в заявлении клуба.
Ранее Роналду заявил в интервью, что английский клуб предал его. В «МЮ» считают, что 37-летний футболист проявил неуважение к клубу, главному тренеру и партнерам по команде.
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.
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