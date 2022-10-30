Павлюченко рассказал, что происходило в раздевалке сборной России после победы над Англией в 2007 году

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поговорил о матче 2007 года против Англии.

Россия победила со счетом 2:1, а Павлюченко оформил дубль (1-й гол забил с пенальти). Впоследствии эти 3 очка позволили России выйти на Евро-2008.

«После игры Гус Хиддинк залетел в раздевалку вне себя от радости. Все кричали, обнимались, праздновали. Это же такая победа, которую до сих пор вспоминают. Но при этом мы понимали, что впереди важные матчи. Все прекрасно знают, как мы их сыграли», – сказал Павлюченко.