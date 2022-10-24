«Аталанта» досрочно рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер Миранчука

«Аталанта» выплатила все задолженности трансферу полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».

«В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии «Локомотива» к «Аталанте» и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты, за срок задержки – с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа.

После переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» итальянский клуб оплатил не только сумму задержанного транша, но досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».