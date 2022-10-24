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  • «Аталанта» досрочно рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер Миранчука

«Аталанта» досрочно рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер Миранчука

24 октября 2022, 16:46
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«Аталанта» выплатила все задолженности трансферу полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».

«В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии «Локомотива» к «Аталанте» и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты, за срок задержки – с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа.

После переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» итальянский клуб оплатил не только сумму задержанного транша, но досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

  • «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
  • «Локомотив» продал Миранчука «Аталанте» в 2020 году за 14,5 миллиона евро.

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Источник: ТАСС
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Локомотив Аталанта Миранчук Алексей
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Крысы итальянские! Пока не прищучили, не хотели платить!
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