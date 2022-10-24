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    «Аталанта» досрочно рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер Миранчука

    «Аталанта» выплатила все задолженности трансферу полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».

    «В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии «Локомотива» к «Аталанте» и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты, за срок задержки – с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа.

    После переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» итальянский клуб оплатил не только сумму задержанного транша, но досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

    • «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • «Локомотив» продал Миранчука «Аталанте» в 2020 году за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6787

      Антибиотик 1 час назад

      Крысы итальянские! Пока не прищучили, не хотели платить!

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