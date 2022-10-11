Директор «Барселоны»: «Нам приходится все больше сосредотачиваться на рынке свободных агентов»

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Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о трансферной политике клуба.
«Нам приходится все больше сосредотачиваться на рынке свободных агентов.
В этом году мы заключили контракты с Кессье, Кристенсеном, Маркосом Алонсо и Бельерином.
Думаю, подобные сделки ещe ожидают нас в будущем», – заявил Алемани.
- «Барса» лидирует в Примере после 8 туров.
- Следующий соперник каталонцев в чемпионате – «Реал».