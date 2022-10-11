Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Директор «Барселоны»: «Нам приходится все больше сосредотачиваться на рынке свободных агентов»

    Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о трансферной политике клуба.

    «Нам приходится все больше сосредотачиваться на рынке свободных агентов.

    В этом году мы заключили контракты с Кессье, Кристенсеном, Маркосом Алонсо и Бельерином.

    Думаю, подобные сделки ещe ожидают нас в будущем», – заявил Алемани.

    • «Барса» лидирует в Примере после 8 туров.
    • Следующий соперник каталонцев в чемпионате – «Реал».

    Новости по теме
    «Позор. Поэтому я делаю ставку на Суперлигу». Лапорта – о судействе в матчах «Барселоны» в ЛЧ 4
    Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону», но пока не знаю, в каком качестве»
    Где смотреть «Барселона» – «Интер», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 12 октября
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      lionifipt 44 минуты назад


      Распродажа с очень большой скидкой. Видео-регистратор Вluavido 8 в 1 с радар-детектором по супер цене!--- https://zlb.su/bc

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11