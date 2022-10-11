Директор «Барселоны»: «Нам приходится все больше сосредотачиваться на рынке свободных агентов»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о трансферной политике клуба.

«Нам приходится все больше сосредотачиваться на рынке свободных агентов.

В этом году мы заключили контракты с Кессье, Кристенсеном, Маркосом Алонсо и Бельерином.

Думаю, подобные сделки ещe ожидают нас в будущем», – заявил Алемани.