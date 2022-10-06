Президент Fight Nights Гаджиев: «По факту Вася Уткин оказался просто истеричкой»

Основатель и президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал инцидент с видеоблогером Василием Уткиным.

Гаджиев подал Уткину руку, которую тот отказался пожимать.

Это возмутило Гаджиева, который начал хлопать Уткина по щеке.

«Друзья, вчера вечером особо чувствительных возбудило видео со мной и Василием Уткиным в главных ролях. Всем предлагаю успокоиться. Вы не знаете предысторию, поэтому воздержитесь от комментариев.

Вася меня разочаровал, наша с ним короткая словесная дуэль неожиданно и без причин закончилась его оскорблениями в мой адрес. Мне он всегда казался мастером разговорного жанра, а по факту оказался просто истеричкой.

И, несмотря на это, я при встрече протягиваю ему руку, для меня это рукопожатие означало примирение. Дальше решайте сами.

Если вы с Васей не из одного двора, где мужчины могут не пожимать друг другу руки, то вы поддержите меня. В противном случае – Васю.

P.S. Самое главное. Для меня и для Уткина эта история осталась в прошлом сразу после окончания футбольного матча «Fight Nights» против «Эгриси». И не надо нас в нее возвращать.

Всем мира, добра и здравого смысла!» – написал Гаджиев в соцсетях.