Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Радимов уволен с поста главного тренера «Зенита-2» («Чемпионат»)

    «Зенит-2» уволил Владислава Радимова с поста главного тренера клуба, сообщает «Чемпионат».

    О причинах увольнения не сообщается.

    • Радимов возглавлял «Зенит-2» с 2013 по 2017 и с 2018 по 2022-й год.
    • Он играл за «Зенит» с 2003 по 2008-й год.

    Новости по теме
    «Зенит» подтвердил отставку Радимова. Его сменит Дмитрий Давыдов
    КДК дисквалифицировал Радимова на три матча Второй лиги 1
    Радимов – об Эшуорте в «Спартаке»: «Когда назначали Абаскаля, все тоже кричали» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19149

      Persona_non_Grata 28 минут назад

      Допи*дился )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24667

      bset 44 минуты назад

      Очень жаль. Хорошую бы игру поставил в любительской лиге

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      Эном айс 51 минуту назад

      Количество былых заслуг перестало перевешивать существующие "успехи".
      Наконец-то. Лишь бы Тимощука не отправили "размяться".
      Без него Богданыч начнёт жиреть на голову.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11643

      Алексей З 53 минуты назад

      Даже не оценили , с каким остервенением он кидался на Спартак.
      Газпром своих не бросает, если не на фронт , то на матч-тв примут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      ScarlettOgusania 56 минут назад

      Давно пора было этого бездаря выгнать в чисто поле, и это продукт "нашей" тренерской школы((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1438

      jek718875 1 час назад

      Я очень рад, ещё бы с Матч ТВ пнули и полный порядок

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11