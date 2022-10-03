Радимов уволен с поста главного тренера «Зенита-2» («Чемпионат»)

Допи*дился )))
«Зенит-2» уволил Владислава Радимова с поста главного тренера клуба, сообщает «Чемпионат».
О причинах увольнения не сообщается.
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«Зенит-2» уволил Владислава Радимова с поста главного тренера клуба, сообщает «Чемпионат».
О причинах увольнения не сообщается.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
Допи*дился )))
Давно пора было этого бездаря выгнать в чисто поле, и это продукт "нашей" тренерской школы((