Горшков – о попадании Ларина в тюрьму: «Все в «Крыльях» шокированы. Это беспредел»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы.

Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.

По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

Горшков – воспитанник «Чертаново».

— Что вы думаете о приговоре Николая Юрьевича?

— Думаю, что это беспредел. Такого быть не должно. Мы все в шоке. Не ожидали такого исхода. Надеялись, конечно, на условный срок. Пока шокированы.

— Разговаривали ли перед сегодняшним заседанием с Николаем Юрьевичем?

— С Лариным лично нет. Были на связи с помощником. Как только объявили приговор, он сразу нам написал.

— Какое настроение в команде у остальных выпускников «Чертаново»?

— Конечно, оно ухудшилось. Все ребята в шоке. У нас завтра игра. Готовимся к ней.