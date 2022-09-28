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    Горшков – о попадании Ларина в тюрьму: «Все в «Крыльях» шокированы. Это беспредел»

    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал решение суда приговорить бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина к трем годам лишения свободы.

    • Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Горшков – воспитанник «Чертаново».

    — Что вы думаете о приговоре Николая Юрьевича?

    — Думаю, что это беспредел. Такого быть не должно. Мы все в шоке. Не ожидали такого исхода. Надеялись, конечно, на условный срок. Пока шокированы.

    — Разговаривали ли перед сегодняшним заседанием с Николаем Юрьевичем?

    — С Лариным лично нет. Были на связи с помощником. Как только объявили приговор, он сразу нам написал.

    — Какое настроение в команде у остальных выпускников «Чертаново»?

    — Конечно, оно ухудшилось. Все ребята в шоке. У нас завтра игра. Готовимся к ней.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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