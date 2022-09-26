«Я белый мужчина, мне 65». Экс-защитник «Ливерпуля» Лоуренсон – о причине увольнения из BBC

Бывший эксперт BBC Марк Лоуренсон ответил на вопрос о своем уходе из радиовещательной корпорации.

Экс-защитник «Ливерпуля» связал свое увольнение с возрастом, половой принадлежностью и цветом кожи.

«Я белый мужчина, мне 65 лет», – объяснил Лоуренсон.

Также он раскритиковал BBC за стремление уделять особое внимание вопросам социальной, расовой и половой справедливости.

«Мне не запрещали о чем-либо говорить, но в целом эти вещи раздражают.

Всегда нужно думать о том, не возникнет ли проблем из-за сказанного. Это как играть в футбол со связанными ногами.

Они до смерти боятся кого-нибудь огорчить», – добавил Лоуренсон.