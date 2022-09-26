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    «Я белый мужчина, мне 65». Экс-защитник «Ливерпуля» Лоуренсон – о причине увольнения из BBC

    Бывший эксперт BBC Марк Лоуренсон ответил на вопрос о своем уходе из радиовещательной корпорации.

    Экс-защитник «Ливерпуля» связал свое увольнение с возрастом, половой принадлежностью и цветом кожи.

    «Я белый мужчина, мне 65 лет», – объяснил Лоуренсон.

    Также он раскритиковал BBC за стремление уделять особое внимание вопросам социальной, расовой и половой справедливости.

    «Мне не запрещали о чем-либо говорить, но в целом эти вещи раздражают.

    Всегда нужно думать о том, не возникнет ли проблем из-за сказанного. Это как играть в футбол со связанными ногами.

    Они до смерти боятся кого-нибудь огорчить», – добавил Лоуренсон.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      tendhorn2216 1 час назад

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      Рейтинг: +11474

      Алексей З 2 часа назад

      Из матч-тв за последние 2-3 года ушло много хороших комментаторов, почему бы это не обсудить. Ну что нам англичане ?

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      Рейтинг: +485

      КаДеС 2 часа назад

      Белый, гетеросексуальный, мужчина - если вы обладаете данными характеристиками в западной парадигме, то вы либо владелец огромнейших состояний,либо потенциальная жертва репрессий

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