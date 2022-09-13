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    Гендиректор «Рубина»: «Самошников просто плюнул на «Динамо»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал срыв перехода защитника Ильи Самошникова в «Динамо».

    – Что помешало состояться переходу Самошникова в «Динамо»?

    – Это надо спросить у «Динамо». Многие говорят, что там были вопросы по его здоровью, но мы же им отдали все результаты углубленного медицинского обследования.

    Эта информация была у «Динамо» еще до того, как он к ним переходил. Что там могло измениться? Наверное, они просто передумали.

    – Не спрашивали у коллег из «Динамо»? Это, наверное, серьезный удар для Ильи.

    – Нет, не спрашивал. А какой удар‑то? Он просто плюнул на них, играет у нас с капитанской повязкой.

    – Допускаете, что зимой вернетесь к переговорам с «Динамо» по Самошникову?

    – Почему нет? Мы же всегда открыты. Этот процесс, как живой организм, который всегда меняется. Все зависит от того, будут ли предложения, захочет ли Илья сам.

    • Сообщалось, что клубы не договорились об условиях сделки.
    • Рыночная стоимость Самошникова – 3 миллиона евро.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 8 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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