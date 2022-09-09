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    «МЮ» отменил пресс-конференцию тен Хага после 0:1 с «Реал Сосьедадом» из-за смерти Елизаветы II

    Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не дал послематчевый комментарий после поражения от «Реал Сосьедада» (0:1) в Лиге Европы.

    По информации Manchester Evening News английский клуб отменил пресс-конференцию из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

    • 7-й тур АПЛ, скорее всего, будет перенесен.
    • Королева умерла в возрасте 96 лет.
    • Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.

    За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

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    Источник: Manchester Evening News

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