«МЮ» отменил пресс-конференцию тен Хага после 0:1 с «Реал Сосьедадом» из-за смерти Елизаветы II

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не дал послематчевый комментарий после поражения от «Реал Сосьедада» (0:1) в Лиге Европы.

По информации Manchester Evening News английский клуб отменил пресс-конференцию из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

7-й тур АПЛ, скорее всего, будет перенесен.

Королева умерла в возрасте 96 лет.

Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну