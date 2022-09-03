«МЮ» почти вдвое увеличил летний трансферный бюджет после двух поражений на старте АПЛ

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» потратил на усиление состава гораздо больше, чем планировал.

Изначально трансферный бюджет составлял 120 миллионов фунтов, а в итоге он вырос почти в два раза – до 229 миллионов фунтов.

Решение об увеличении финансирования было принято после разгромного поражения от «Брентфорда» (0:4) во втором туре АПЛ.

За неделю до этого «МЮ» проиграл «Брайтону» (0:1) – не набрав ни одного очка, команда опустилась на последнее место в таблице лиги.

Также на руководство «Юнайтед» повлияли лидеры раздевалки, требовавшие срочных подписаний.