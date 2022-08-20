Агент Азмуна рассказал об адаптации иранца в «Байере»

Мехди Хагитали, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, ответил на вопросы о пребывании игрока в немецком клубе.

«В Германии у Сердара все хорошо. Он счастлив в «Байере» и желает добиваться множества целей с этим клубом.

Небольшое количество игрового времени? Ничего страшного. Он верит в клуб и в главного тренера.

«Байер» – это семья, в которой верят друг в друга», – сказал агент.