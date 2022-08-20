Агент Азмуна рассказал об адаптации иранца в «Байере»

Мехди Хагитали, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, ответил на вопросы о пребывании игрока в немецком клубе.
«В Германии у Сердара все хорошо. Он счастлив в «Байере» и желает добиваться множества целей с этим клубом.
Небольшое количество игрового времени? Ничего страшного. Он верит в клуб и в главного тренера.
«Байер» – это семья, в которой верят друг в друга», – сказал агент.
- Азмун играл в России с 2013 по 2021 год.
- В январе иранец перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
Источник: Sport24