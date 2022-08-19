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    Генеральным директором «Спартака» может стать Вадим Андреев

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев может занять аналогичную должность в «Спартаке».

    По информации Metaratings, Андреев находится в шорт-листе кандидатов, который был утверждeн Вагитом Алекперовым и Леонидом Федуном.

    Андреев идeт в связке с британским функционером Полом Эшуортом и другими европейскими топ-менеджерами, которые в 2022 году проводили аудит «Спартака» для City Football Group. Эту информацию подтвердил источник в компании «Лукойл».

    Сообщалось, что «Лукойл» занялся поисками нового руководителя для «Спартака». Планируется, что компания будет финансировать клуб и выкупит стадион «Открытие Банк Арена».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11406

      Алексей З 1 час назад

      Если учесть, что как говорят , Алекперов и Федун отходят от управления клуба, то эта инфа ничего не стоит.
      Предлагаю новую рубрику :
      " Кто не может стать Генеральным директором Спартака".
      Вперёд доброжелатели , ваше предложение.

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