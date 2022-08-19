Генеральным директором «Спартака» может стать Вадим Андреев

Если учесть, что как говорят , Алекперов и Федун отходят от управления клуба, то эта инфа ничего не стоит.
Предлагаю новую рубрику :
" Кто не может стать Генеральным директором Спартака".
Вперёд доброжелатели , ваше предложение.
Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев может занять аналогичную должность в «Спартаке».
По информации Metaratings, Андреев находится в шорт-листе кандидатов, который был утверждeн Вагитом Алекперовым и Леонидом Федуном.
Андреев идeт в связке с британским функционером Полом Эшуортом и другими европейскими топ-менеджерами, которые в 2022 году проводили аудит «Спартака» для City Football Group. Эту информацию подтвердил источник в компании «Лукойл».
Сообщалось, что «Лукойл» занялся поисками нового руководителя для «Спартака». Планируется, что компания будет финансировать клуб и выкупит стадион «Открытие Банк Арена».
- Евгений Мележиков – действующий гендиректор клуба.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.