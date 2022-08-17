Бывшие пресс-атташе «Спартака» Фетисов и Кулемин будут работать в РПЛ

Новый президент РПЛ Александр Алаев собирает управленческую команду.
«С Алаевым в лигу переходят Антон Фетисов и Ярослав Кулемин. Они должны усилить не только коммуникационный блок, но и маркетинг», – написал источник.
- Фетисов и Кулемин ранее отвечали за коммуникации в «Спартаке».
- Алаев избран до 2027 года.
- Ранее Алаев работал в РФС.
Кто такой новый президент РПЛ Александр Алаев: был единственным кандидатом на должность, развивал пляжный футбол в России и долго работал в РФС
Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна