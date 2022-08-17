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    Бывшие пресс-атташе «Спартака» Фетисов и Кулемин будут работать в РПЛ

    Новый президент РПЛ Александр Алаев собирает управленческую команду.

    «С Алаевым в лигу переходят Антон Фетисов и Ярослав Кулемин. Они должны усилить не только коммуникационный блок, но и маркетинг», – написал источник.

    • Фетисов и Кулемин ранее отвечали за коммуникации в «Спартаке».
    • Алаев избран до 2027 года.
    • Ранее Алаев работал в РФС.

    Кто такой новый президент РПЛ Александр Алаев: был единственным кандидатом на должность, развивал пляжный футбол в России и долго работал в РФС

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    Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2111

      fakeid 4 минуты назад

      интересно, а рылы будут хрюкать насчёт того, что в руководстве рфс теперь одни спартачи? или сделают вид, что всё ок?) даже предвижу реакцию дцп-шников из тарасофки, которые в защиту начнут что-нибудь визжать про газпром))

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