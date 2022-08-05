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    «Болонья» не собирается покупать Шомуродова

    Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори отреагировал на слухи, что клуб может приобрести нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова.

    «Информация о том, что «Рома» якобы продаст Шомуродова в «Болонью» из-за прихода Белотти – неправда. Мы не собираемся покупать Эльдора», – сказал Сартори.

    • Прошлым летом «Рома» купила Шомуродова за 18 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне форвард забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах.
    • С 2017 по 2020 год он выступал в РПЛ за «Ростов».
    • Интерес к узбеку также проявляет «Вулверхэмптон».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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