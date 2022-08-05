«Болонья» не собирается покупать Шомуродова

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори отреагировал на слухи, что клуб может приобрести нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова.

«Информация о том, что «Рома» якобы продаст Шомуродова в «Болонью» из-за прихода Белотти – неправда. Мы не собираемся покупать Эльдора», – сказал Сартори.