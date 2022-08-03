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    АПЛ отказалась от преклонения колена перед всеми матчами. Акцию будут проводить только в особых случаях

    Футболисты АПЛ не будут преклонять колено перед всеми матчами в новом сезоне, сообщает пресс-служба лиги.

    Игроки продолжат участвовать в акциях и кампаниях по борьбе с расизмом и дискриминацией, но будут преклонять колено только перед определенными матчами.

    Отмечалось, что футболисты АПЛ опасаются, что данный жест уже потерял значение.

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    Источник: сайт АПЛ

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