АПЛ отказалась от преклонения колена перед всеми матчами. Акцию будут проводить только в особых случаях

Футболисты АПЛ не будут преклонять колено перед всеми матчами в новом сезоне, сообщает пресс-служба лиги.
Игроки продолжат участвовать в акциях и кампаниях по борьбе с расизмом и дискриминацией, но будут преклонять колено только перед определенными матчами.
Отмечалось, что футболисты АПЛ опасаются, что данный жест уже потерял значение.
- Ранее «Суонси» и «Бристоль Сити» из Чемпионшипа отказались от участия в этой акции.
- Акции с преклонением колена стали распространены в британском футболе в 2020 году.
Источник: сайт АПЛ