АПЛ отказалась от преклонения колена перед всеми матчами. Акцию будут проводить только в особых случаях

Футболисты АПЛ не будут преклонять колено перед всеми матчами в новом сезоне, сообщает пресс-служба лиги.

Игроки продолжат участвовать в акциях и кампаниях по борьбе с расизмом и дискриминацией, но будут преклонять колено только перед определенными матчами.

Отмечалось, что футболисты АПЛ опасаются, что данный жест уже потерял значение.