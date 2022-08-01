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    Футболисты АПЛ больше не хотят преклонять колено перед каждым матчем

    В английской Премьер-лиге могут отказаться преклонять колено в знак борьбы с расизмом.

    Футболисты не хотят участвовать в этой акции перед каждым матчем.

    Игроки АПЛ опасаются, что данный жест уже потерял значение.

    Есть вероятность, что преклонять колено будут только перед некоторыми играми – соответствующая идея получила наибольшую поддержку.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 22:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2609

      Радио1000шумеров 30 минут назад

      Предлагаю становиться на колени только после массового забоя угольков в какой-нибудь перестрелке уличных банд. Скажем, от 10 невинно упокоенных и больше...

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      Рейтинг: +14671

      Fusballer 38 минут назад

      Терпилы очухиваются.

      2
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      Рейтинг: +1542

      Benifacto 46 минут назад

      а вот это вызов)))) флойд бедалага таки не простит!

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