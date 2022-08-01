Футболисты АПЛ больше не хотят преклонять колено перед каждым матчем

В английской Премьер-лиге могут отказаться преклонять колено в знак борьбы с расизмом.
Футболисты не хотят участвовать в этой акции перед каждым матчем.
Игроки АПЛ опасаются, что данный жест уже потерял значение.
Есть вероятность, что преклонять колено будут только перед некоторыми играми – соответствующая идея получила наибольшую поддержку.
- Ранее «Суонси» и «Бристоль Сити» из Чемпионшипа отказались от участия в этой акции.
- Акции с преклонением колена стали распространены в британском футболе в 2020 году.
Источник: Daily Mail