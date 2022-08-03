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    Зарема – о платных обращениях в ЭСК: «Можно для «Спартака» годовую подписку со скидкой?»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможное введение платы за обращения клубов в ЭСК РФС.

    «Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой? А если серьезно, такие нововведения вызывают ещe больше вопросов, чем уравновешивают ситуацию с судейством», — заявила Салихова.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии18
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      Рейтинг: +764

      sined1951 6 минут назад

      Смотрел другие чемпионаты до спецоперации. Там судьи судят не лучше наших, но такого гонения на судей нет. Как живем в стране по понятиям, а не по законам, так и в спорте. РФС толком не работает, не может нормально руководить и решать насущные футбольные проблемы. В виноватые выбрали судейский корпус, так теперь и будем жить в постоянных скандалах.

      0
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      Рейтинг: +51

      Фердя 15 минут назад

      Бомжи захватили РФС и доят его по Газпромовски, с размахом присущим Миллеру!

      0
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      Рейтинг: +16744

      paracetamol 19 минут назад

      Надо поступить наоборот - брать штрафы с РФС в пользу клубов, пострадавших от продажного судейства.

      0
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      Рейтинг: +181

      rac531 47 минут назад

      Остроумно и актуально!)
      БРАВО!

      2
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      Рейтинг: +13313

      playsh 1 час назад

      Молодец,Зарема,с чувством юмора всё в порядке.Значит,ещё поиграем в кружева Спартаковские,я нисколько не сомневаюсь.Пусть недруги захлёбываются своей желчью в своём бессилии,перечахнут пораньше.Удачи,Спартачи.

      3
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      Рейтинг: +25364

      vladimir-7 1 час назад

      РФС и его судейский корпус не знают, как отказаться от обращений в ЭСК, и вот
      на первом этапе сделали вброс о платных обращениях, трудно им потом признавать
      ошибки судей, хотя дело сделано, очки отняли. Обращения сами отпадут, если
      судей будут строго наказывать, вплоть до запрета судейства в России. Попробуем в этом сезоне, РФС.

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      Рейтинг: +1886

      Vitaga 1 час назад

      угу и очередной аферист с откатом оформит

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      Рейтинг: +2631

      Радио1000шумеров 1 час назад

      «Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой?». Лучше оформить карту "Открытие-Соболев" с премиальным пакетом "Дельфин". Накопленные балы будут сразу выдаваться сопернику на поле в виде желтых карточек.

      3
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      Рейтинг: +103

      Бомжи - гомосеки > Радио1000шумеров 1 час назад

      ну, у вас, ослов, полно дельфинов)))
      а главный дельфин - дыркофей - он еще надельфинил с Великом...

      2
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      Рейтинг: +181

      rac531 > Радио1000шумеров 44 минуты назад

      По поводу дельфинария это в "Ростов")
      Два афериства - Ионов и Полоз - дают уроки высшего мастерства нырков!
      Жалко что ЖИРКОВА нет(
      Это был МАЭСТРО)

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      Рейтинг: +181

      rac531 > Радио1000шумеров 41 минуту назад

      «Момент с Ионовым – очевидная симуляция», – сказал член ЭСК Малый.

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      Рейтинг: +2631

      Радио1000шумеров > Бомжи - гомосеки 31 минуту назад

      Максименко, ты? До сих пердак от 7:1 горит? бггг

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      Рейтинг: +15657

      Barmaleushka 1 час назад

      Да , постоянным "клиентам" и многодетным матерям - бешеные скидки .

      1
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      Рейтинг: +103

      Бомжи - гомосеки > Barmaleushka 1 час назад

      о, а ты, 3,14дарок, тут чего оказался???
      сегодня у вас в бомжепоМойке лгбт-купания....
      беги, заднеприводный на свою радужную ветку - облизывай вашего физрука: он сегодня говорливый...

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      Рейтинг: +4715

      Беспонтий > Barmaleushka 1 час назад

      ну это по предъявлению чека
      с двумя кб полосками

      3
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      Рейтинг: +25364

      vladimir-7 > Бомжи - гомосеки 1 час назад

      Психушка, рано выпустили клиента, заберите его обратно и не
      выпускайте, дайте нам отдохнуть. Бомбардир, помоги.

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      Рейтинг: +1200

      Freyd 1 час назад

      А толк какой от этой организации,просто признает или нет правомерность принятия решения судьи и не отменяет результат?

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