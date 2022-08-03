Зарема – о платных обращениях в ЭСК: «Можно для «Спартака» годовую подписку со скидкой?»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможное введение платы за обращения клубов в ЭСК РФС.

«Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой? А если серьезно, такие нововведения вызывают ещe больше вопросов, чем уравновешивают ситуацию с судейством», — заявила Салихова.