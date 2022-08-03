Зарема – о платных обращениях в ЭСК: «Можно для «Спартака» годовую подписку со скидкой?»

Смотрел другие чемпионаты до спецоперации. Там судьи судят не лучше наших, но такого гонения на судей нет. Как живем в стране по понятиям, а не по законам, так и в спорте. РФС толком не работает, не может нормально руководить и решать насущные футбольные проблемы. В виноватые выбрали судейский корпус, так теперь и будем жить в постоянных скандалах.
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможное введение платы за обращения клубов в ЭСК РФС.
«Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой? А если серьезно, такие нововведения вызывают ещe больше вопросов, чем уравновешивают ситуацию с судейством», — заявила Салихова.