Левандовски прилетел в Мюнхен, чтобы попрощаться с «Баварией»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вернулся в Мюнхен.

33-летний футболист решил полететь в Германию, чтобы попрощаться с «Баварией».

Поляк собирается встретиться с бывшими партнерами по команде, а также с главным тренером Юлианом Нагельсманом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

После возвращения из турне по США игроки «Барсы» получили несколько выходных.