Левандовски прилетел в Мюнхен, чтобы попрощаться с «Баварией»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вернулся в Мюнхен.
33-летний футболист решил полететь в Германию, чтобы попрощаться с «Баварией».
Поляк собирается встретиться с бывшими партнерами по команде, а также с главным тренером Юлианом Нагельсманом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.
После возвращения из турне по США игроки «Барсы» получили несколько выходных.
- Левандовски провел в «Баварии» 8 сезонов.
- В «Барселону» он перешел за 45 миллионов евро.
- С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».
Источник: Sportowe Fakty