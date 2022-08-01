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    Левандовски прилетел в Мюнхен, чтобы попрощаться с «Баварией»

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вернулся в Мюнхен.

    33-летний футболист решил полететь в Германию, чтобы попрощаться с «Баварией».

    Поляк собирается встретиться с бывшими партнерами по команде, а также с главным тренером Юлианом Нагельсманом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

    После возвращения из турне по США игроки «Барсы» получили несколько выходных.

    • Левандовски провел в «Баварии» 8 сезонов.
    • В «Барселону» он перешел за 45 миллионов евро.
    • С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».

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    Источник: Sportowe Fakty

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