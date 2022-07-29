Кафанов высказался о возможном уходе Шомуродова из «Ромы»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов прокомментировал новость о возможном уходе нападающего Эльдора Шомуродова из «Ромы».
«Первый раз об этом слышу. Не знаю об этом ничего. Лучше оставаться в Европе? Раньше я бы более уверенно ответил на этот вопрос.
Не могу сказать, какая ситуация в Европе. Надо знать, какая атмосфера в команде, что об этом думает сам Эльдор. Не могу так судить», — сказал Кафанов.
- Прошлым летом «Рома» купила Шомуродова за 18 миллионов евро.
- В дебютном сезоне форвард забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах.
- С 2017 по 2020 год он выступал в РПЛ за «Ростов».
Источник: «Спорт-Экспресс»