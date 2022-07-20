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Оздоев: «Мой приоритет – переход в европейский клуб»

20 июля 2022, 00:44
7

Полузащитник Магомед Оздоев заявил, что хочет продолжить карьеру в Европе.

— Какие агенты хотели на тебе заработать?

— Очень много разных агентов представляются моими представителями и звонят в разные клубы. Говорят, что являются агентами Оздоева и готовы привести меня в клуб, что я готов на что-то пойти… Для меня это странно. Я на такое не смотрю и не с одним руководителем не говорил напрямую.

Для меня сейчас приоритет, на данном этапе, переход в европейский клуб. Есть предложения и разговоры, которые я веду без каких-либо посредников и агентов. Потому что они [клубы] понимают и звонят напрямую, где я уже обсуждаю с ними кое-какие детали сам.

Для меня это нормальные вещи. Но для меня не нормально, когда какие-то агенты звонят от моего имени. Один позвонит, второй, в один и тот же клуб, а потом мне знакомые из этих команд рассказывают, что 5-7 разных агентов представлялись моими представителями. Я извиняюсь и говорю, что ни одному человеку в России я не давал мандат, чтобы говорили за меня.

Такое происходит и в Турции, когда 500 агентов звонят в разные клубы, и говорят, что могут привезти Оздоева. Было несколько ситуаций, когда руководители команд мне звонили, и говорили, что я готов к ним приехать, по словам какого-то агента, а я никогда этих людей даже не видел.

  • Оздоев – свободный агент.
  • Он провел в «Зените» 4,5 сезона.
  • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (7)
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Benifacto
1658272126
что то мне кажется что не все так....ваобше норм тактика: Звонишь(в 100500 клубов)сам говоришь я агент! и начинаешь качать, если нет.....то просто говоришь: -Такое происходит и в Турции, когда 500 агентов звонят в разные клубы, и говорят, что могут привезти Оздоева.
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Fusballer
1658291069
Всего 500 агентов, так мало. У Дзюбы вот миллион агентов звонят в клубы по всему миру!
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житель СПб
1658292125
Правильно говорит. А делает - другое? Ну так и переходил бы в бельгийский клуб с пониженной ЗП - или это тоже сказки? Крутит что-то.
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Александр.Т.
1658296590
Бла бла бла как будто у него знакомые в турецком футболе есть,,какая европа его купить?та которая ниже 8-10рейтинга уефа?да они не потянут его запросы,как и в России не хотят платитт столько сколько он хочет,надо было с щенитом продлевать контракт.
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Enter2006
1658299120
А что тут плохого то? Тебе 500 агентов работу ищут а ты выкобениваешься! ))
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САДЫЧОК
1658301336
Никто им не интересуется ! Не получается , у агента , его пристроить ! Сезон начался , ни один уважающий себя клуб не подпишет , эту никчемность !
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odessakmv
1658313030
так: СКА-Хабаровск и Динамо Владивосток отпадают.....
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