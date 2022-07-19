Оздоев объяснил, почему не принял предложения из Саудовской Аравии и Турции

Полузащитник Магомед Оздоев заявил, что мог перейти в клуб из Саудовской Аравии.

— Ранее в СМИ появлялись слухи, что тобой интересуется клубы из Турции, Катара и Садовской Аравии. Близка ли эта информация к действительности?

— Да, у меня были предложения из Турции. Официальные, когда руководители команд выходили на меня, но я взял время на раздумья.

Из Саудовской Аравии присылали офферы. Я им ответил, что с уважением отношусь к их чемпионату, но пока что я себя там не вижу, и не готов так кардинально менять свою жизнь. Хотелось бы поиграть еще на более высоком уровне.

Такой же вопрос возник и по Турции, когда они мне присылали официальный оффер.

Однако там возникла такая ситуация: какие-то агенты сказали, что я готов ехать в определенный клуб хоть завтра. Они мне позвонили, сразу прислали предложение, но я им сказал, что я не знаю этих людей и никому не давал никаких гарантий, что куда-то поеду. Это был один из офферов.

По второму я тоже взял время на раздумья. Но, повторюсь, это не касалось вопроса денег. Когда ты хочешь кардинально что-то поменять, то ты должен все взвесить.