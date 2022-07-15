Левандовски третий день подряд опоздал на тренировку «Баварии». Он хочет уйти в «Барселону»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски продолжает опаздывать на тренировки команды.
В пятницу зафиксирован третий такой случай.
33-летний футболист приехал на базу немецкого клуба в 9:08, хотя должен был прибыть не позднее девяти часов утра.
В среду поляк опоздал на шесть минут, а в четверг – на две минуты.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
- Форвард хочет перейти из «Баварии» в «Барселону».
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