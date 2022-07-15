Левандовски третий день подряд опоздал на тренировку «Баварии». Он хочет уйти в «Барселону»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски продолжает опаздывать на тренировки команды.

В пятницу зафиксирован третий такой случай.

33-летний футболист приехал на базу немецкого клуба в 9:08, хотя должен был прибыть не позднее девяти часов утра.

В среду поляк опоздал на шесть минут, а в четверг – на две минуты.