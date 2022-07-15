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Левандовски третий день подряд опоздал на тренировку «Баварии». Он хочет уйти в «Барселону»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски продолжает опаздывать на тренировки команды.

В пятницу зафиксирован третий такой случай.

33-летний футболист приехал на базу немецкого клуба в 9:08, хотя должен был прибыть не позднее девяти часов утра.

В среду поляк опоздал на шесть минут, а в четверг – на две минуты.

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
  • Форвард хочет перейти из «Баварии» в «Барселону».

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Источник: Bild

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2587

    BlackMurder 1 час назад

    Сага как с неймаром по польски

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    Рейтинг: +1097

    jek718875 1 час назад

    Даже если на 6 часов опоздает и скажет часы остановились,пропустят мимо ушей

    0
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    Рейтинг: +1242

    GreyDM 1 час назад

    Одни цену повышают, другой в ответку на тренировки опаздывает... Короче тролят они знатно друг друга напоследок)

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