Левандовски опоздал на тренировку «Баварии» и последним вышел из раздевалки (Bild)

он уже игрок барсы
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски опоздал на тренировку немецкого клуба.
По информации Bild, 33-летний поляк приехал на базу клуба с шестиминутным опозданием и последним вышел на тренировку из раздевалки.
- Левандовски надеется на уход из «Баварии» этим летом. Его приоритет – «Барселона».
- Игрок не допускает, что останется в «Баварии», несмотря на оставшийся год контракта.
- Поляк – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
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