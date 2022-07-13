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Левандовски опоздал на тренировку «Баварии» и последним вышел из раздевалки (Bild)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски опоздал на тренировку немецкого клуба.

По информации Bild, 33-летний поляк приехал на базу клуба с шестиминутным опозданием и последним вышел на тренировку из раздевалки.

  • Левандовски надеется на уход из «Баварии» этим летом. Его приоритет – «Барселона».
  • Игрок не допускает, что останется в «Баварии», несмотря на оставшийся год контракта.
  • Поляк – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

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Источник: Bild

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Комментарии2
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    Рейтинг: +473

    borusse 21 минуту назад

    он уже игрок барсы

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    Рейтинг: +905

    Юрэс 1 час назад

    Не ПОСЛЕДНИМ, а КРАЙНИМ !!!
    ОДНО это одно, а ДРУГОЕ это совершенно другое!!!!!!!!!!!

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