«Голова идет кругом». Оздоев получил предложения из Испании, Бельгии и еще трех стран

Анзор Гаргаев, бывший агент полузащитника Магомеда Оздоева, рассказал о вариантах продолжения карьеры у экс-игрока «Зенита».

– Я покинул футбол. Непосредственно им уже не занимаюсь. С Магомедом контактирую. Дружу. Можно сказать, что он мой младший брат. Я с ним общаюсь как старший брат и человек, который много лет занимался его карьерой. Мы на связи. Он советуется со мной.

У Магомеда есть немало предложений. В том числе из России. Даже есть из Европы: Бельгии, Испании, Турции. Учитывая, что осенью Магомеду будет 30 лет, пока ему тяжело выбрать, какой дорогой пойти. Он находится на перепутье. Масса звонков от руководителей клубов и разных агентов.

Буквально 15 минут назад я разговаривал с Магомедом. Реально у него голова идет кругом, чтобы не ошибиться.

– Вариант с чемпионом Саудовской Аравии «Аль-Хилалем» все еще возможен?

– Да, они ему дали время до августа. У них чемпионат относительно недавно закончился. Они ждут положительного ответа от Магомеда.

– А из «Зенита» не было звонка Оздоеву? Там может уйти Вендел.

– Про «Зенит» он мне не говорил. Может, было, а может, нет. Мы не обсуждали этот момент.

– Артем Дзюба присоединился к «Рубину», чтобы поддерживать игровую форму. У Магомеда нет желания потренироваться с каким-то клубом?

– Магомед самостоятельно поддерживает форму. Он тренируется в «Лужниках». Находится в хорошей форме. Выполняет большие нагрузки. Магомед – профессионал, знает, как себя готовить. В принципе, он уже готов играть.

– Чемпионат России начинается через три дня. Есть какая-то дата, когда Магомед хочет определиться с новым клубом?

– Мне кажется, что в течение двух недель настанет развязка.