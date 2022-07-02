Роналду вылетел из Испании с большой задержкой из-за конфликта охранника с персоналом аэропорта

Частный самолет нападающего «МЮ» Криштиану Роналду вылетел из Испании с задержкой в полтора часа.
По информации Daily Mail, это произошло из-за конфликта охранников португальца с сотрудниками аэропорта.
Один из охранников Роналду начал кричать на сотрудников и вести себя агрессивно из-за требования персонала аэропорта пройти через сканер. В результате были вызваны сотрудники полиции.
Сам Роналду никак не вмешивался в ситуацию.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
Источник: «Чемпионат»