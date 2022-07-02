Роналду вылетел из Испании с большой задержкой из-за конфликта охранника с персоналом аэропорта

Частный самолет нападающего «МЮ» Криштиану Роналду вылетел из Испании с задержкой в полтора часа.

По информации Daily Mail, это произошло из-за конфликта охранников португальца с сотрудниками аэропорта.

Один из охранников Роналду начал кричать на сотрудников и вести себя агрессивно из-за требования персонала аэропорта пройти через сканер. В результате были вызваны сотрудники полиции.

Сам Роналду никак не вмешивался в ситуацию.