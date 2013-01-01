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Роналду возместит ущерб владельцу дома, в который врезался его Bugatti Veyron

В понедельник на Майорке произошло ДТП с участием автомобиля, принадлежащего Криштиану Роналду.

Bugatti Veyron стоимостью 2,1 миллиона евро врезался в загородный дом. За рулем машины находился помощник 37-летнего португальца.

В результате аварии частное домовладение получило серьезные повреждения. В частности, был вырван счетчик воды, дверь слетела с петель, рухнули две бетонные колонны.

«От имени Роналду мне пообещали возместить весь ущерб. Сказали все отремонтировать и прислать счет», – рассказал владелец дома.

Футболист проводит отпуск на Майорке. Он с 14 июня отдыхает на острове с Джорджиной Родригес и детьми.

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Источник: AS

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