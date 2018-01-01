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«Барселона» в сезоне-2023/24 переедет на другой стадион из-за реконструкции «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о старте реконструкции домашнего стадиона команды «Камп Ноу».

Несмотря на проведение работ, следующий сезон каталонцы смогут провести на своей арене.

А в сезоне-2023/24 «Барса» будет вынуждена переехать на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Из-за этого посещаемость домашних матчей команды снизится почти в два раза.

  • «Камп Ноу» вмещает 98 тысяч зрителей;
  • Вместимость Олимпийского стадиона – 55 тысяч зрителей.

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Источник: твиттер «Барселоны»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +836

    fakeid 34 минуты назад

    нехило так. всего-то 55-тысячник есть в запасе)

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