«Барселона» в сезоне-2023/24 переедет на другой стадион из-за реконструкции «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о старте реконструкции домашнего стадиона команды «Камп Ноу».

Несмотря на проведение работ, следующий сезон каталонцы смогут провести на своей арене.

А в сезоне-2023/24 «Барса» будет вынуждена переехать на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Из-за этого посещаемость домашних матчей команды снизится почти в два раза.

«Камп Ноу» вмещает 98 тысяч зрителей;

Вместимость Олимпийского стадиона – 55 тысяч зрителей.

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