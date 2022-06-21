«Барселона» в сезоне-2023/24 переедет на другой стадион из-за реконструкции «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о старте реконструкции домашнего стадиона команды «Камп Ноу».
Несмотря на проведение работ, следующий сезон каталонцы смогут провести на своей арене.
А в сезоне-2023/24 «Барса» будет вынуждена переехать на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.
Из-за этого посещаемость домашних матчей команды снизится почти в два раза.
- «Камп Ноу» вмещает 98 тысяч зрителей;
- Вместимость Олимпийского стадиона – 55 тысяч зрителей.
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Источник: твиттер «Барселоны»