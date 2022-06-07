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  • Орлов: «Суперкубок должен пройти на нейтральном поле. Зачем дразнить гусей?»

Орлов: «Суперкубок должен пройти на нейтральном поле. Зачем дразнить гусей?»

7 июня 2022, 09:27
7

Спортивный журналист Геннадий Орлов считает, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» нельзя проводить в Санкт-Петербурге.

— Это нелогично, надо играть матч за Суперкубок на нейтральном поле. Зачем дразнить гусей? Казань, Нижний Новгород — при условии того, что они возьмутся. В той же Казани сейчас после вылета «Рубина» из РПЛ апатия к футболу, они полный стадион не соберут.

И, потом, организаторы должны обеспечить безопасность, а это тоже проблема. Потому что приедут два войска — спартаковское и зенитовское. И с ними надо держать ухо востро. Приедет же по пять тысяч болельщиков с каждой стороны как минимум.

— Если не по пятнадцать…

— Тоже может быть, а почему бы и нет. Так что, повторюсь, обеспечение безопасности на таком матче очень важно.

  • Санкт-Петербург – фаворит на проведение Суперкубка России.
  • Матч должен состояться 9 июля.
  • «Зенит» стал чемпионом, «Спартак» выиграл Кубок страны.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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Semargl18
1654591758
Ну да конечно лучше когда фаны приедут в Питер.. там их втихаря пропустят через колонну ментавров где каждый дубинкой пройдется потом запихнут в кпз на время матча и выкинут без предъявления после... проходили знаем
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alp
1654591808
спартаковских гусями, помоему, еще никто не называл )))))
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шахта Заполярная
1654592752
Что-то много этого баклана стало. Гена начинает походить на обиженного малолетку из питера.
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nik55
1654594755
иногда и трезвые мысли проскакивают
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Назарян
1654594798
давайте в Краснодаре на Галич арене
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Sergh4
1654598227
Абсолютно верно. Нужно матч проводить в нейтральном городе.
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