Орлов: «Суперкубок должен пройти на нейтральном поле. Зачем дразнить гусей?»

Спортивный журналист Геннадий Орлов считает, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» нельзя проводить в Санкт-Петербурге.

— Это нелогично, надо играть матч за Суперкубок на нейтральном поле. Зачем дразнить гусей? Казань, Нижний Новгород — при условии того, что они возьмутся. В той же Казани сейчас после вылета «Рубина» из РПЛ апатия к футболу, они полный стадион не соберут.

И, потом, организаторы должны обеспечить безопасность, а это тоже проблема. Потому что приедут два войска — спартаковское и зенитовское. И с ними надо держать ухо востро. Приедет же по пять тысяч болельщиков с каждой стороны как минимум.

— Если не по пятнадцать…

— Тоже может быть, а почему бы и нет. Так что, повторюсь, обеспечение безопасности на таком матче очень важно.