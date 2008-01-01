Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

Орлов: «Суперкубок должен пройти на нейтральном поле. Зачем дразнить гусей?»

Спортивный журналист Геннадий Орлов считает, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» нельзя проводить в Санкт-Петербурге.

— Это нелогично, надо играть матч за Суперкубок на нейтральном поле. Зачем дразнить гусей? Казань, Нижний Новгород — при условии того, что они возьмутся. В той же Казани сейчас после вылета «Рубина» из РПЛ апатия к футболу, они полный стадион не соберут.

И, потом, организаторы должны обеспечить безопасность, а это тоже проблема. Потому что приедут два войска — спартаковское и зенитовское. И с ними надо держать ухо востро. Приедет же по пять тысяч болельщиков с каждой стороны как минимум.

— Если не по пятнадцать…

— Тоже может быть, а почему бы и нет. Так что, повторюсь, обеспечение безопасности на таком матче очень важно.

  • Санкт-Петербург – фаворит на проведение Суперкубка России.
  • Матч должен состояться 9 июля.
  • «Зенит» стал чемпионом, «Спартак» выиграл Кубок страны.

Новости по теме
Аршавин – о матче за Суперкубок в Санкт-Петербурге: «Тут есть логика. У нас отняли финал ЛЧ» 20
«Есть рефери из Казахстана». Аршавин – о желании «Спартака» пригласить иностранного арбитра на Суперкубок 7
В «Зените» отреагировали на информацию о договоренности с Бакаевым 1
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:27
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +225

    rzfxgsk 20 минут назад

    хоть в чём то Орлов прав оказался :)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +465

    fakeid 30 минут назад

    каких гусей? свиней же!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10060

    "supermax" > fakeid 24 минуты назад

    Бакланов... Гена птиц перепутал

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11