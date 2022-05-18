Де Дзерби может покинуть «Шахтер» и принять «Болонью»

«Болонья» думает над кандидатурой нового главного тренера. Претендент – Роберто Де Дзерби из «Шахтера», который вскоре может покинуть донецкий клуб.
Нынешний главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович болен лейкемией и может уйти с должности.
Де Дзерби просит зарплату 2 миллиона евро в год.
- «Болонья» идет в Серии А 13-й.
- Михайлович руководит клубом с 2019 года.
- Де Дзерби до «Шахтера» тренировал в Серии А «Сассуоло».
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Источник: ITASportPress