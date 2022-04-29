Оздоев: «Потеря мотивации после серии чемпионств? Скажите это «Баварии» и «Ювентусу»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заявил, что петербургская команда по-прежнему голодна до побед.

- После трех чемпионств подряд не притупляется победный голод?

- Нет. Когда говорят, что после серии чемпионств мотивация пропадает, это просто чье-то мнение. Скажите это «Баварии», «Ювентусу».

Я, например, не люблю проигрывать даже на тренировках. Каждый наш игрок выходит на поле с желанием выиграть. Наверное, поэтому мы и становимся чемпионами каждый год.

«Зенит» становился чемпионом России в 2019, 2020 и 2021 годах.

В этом сезоне РПЛ команда лидирует после 26 туров, имея 6-очковый отрыв от «Динамо».

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