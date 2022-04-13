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Широков: «Впечатление, что люди пришли развалить «Локомотив». Пока справляются»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поговорил о ситуации в «Локомотиве». Он считает, что руководство пагубно влияет на клуб.

«Что-то анализировать невозможно. Не понимаю логики принятия решений. Если все выстраивается под Томаса Цорна, – никто не знает, кроме тех, кто делает на него ставку, что он из себя представляет. Какие у него были результаты?

Не вижу, чего могут достичь с этим тренерским штабом. Как и с предыдущим – Маркуса Гисдоля. Такое впечатление, что люди пришли все развалить. Пока успешно справляются», – сказал Широков.

  • «Локомотив» в последнем матче крупно уступил «Ростову».
  • Команда идет в РПЛ 6-й.
  • Следующий соперник – «Сочи» (17 апреля).

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Источник: «РБ Спорт»

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13.04.2022 22:53
Комментарии3
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    Рейтинг: +295

    Guinnesss 1 час назад

    Сто процентов!

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    Рейтинг: +61724

    portero 2 часа назад

    Развалить, это тоже надо уметь....

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    Рейтинг: +15860

    paracetamol 2 часа назад

    Томас Цорн - засланный казачок для развала наших РЖД.

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