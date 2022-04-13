Широков: «Впечатление, что люди пришли развалить «Локомотив». Пока справляются»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поговорил о ситуации в «Локомотиве». Он считает, что руководство пагубно влияет на клуб.
«Что-то анализировать невозможно. Не понимаю логики принятия решений. Если все выстраивается под Томаса Цорна, – никто не знает, кроме тех, кто делает на него ставку, что он из себя представляет. Какие у него были результаты?
Не вижу, чего могут достичь с этим тренерским штабом. Как и с предыдущим – Маркуса Гисдоля. Такое впечатление, что люди пришли все развалить. Пока успешно справляются», – сказал Широков.
- «Локомотив» в последнем матче крупно уступил «Ростову».
- Команда идет в РПЛ 6-й.
- Следующий соперник – «Сочи» (17 апреля).
Источник: «РБ Спорт»