Широков: «Впечатление, что люди пришли развалить «Локомотив». Пока справляются»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поговорил о ситуации в «Локомотиве». Он считает, что руководство пагубно влияет на клуб.

«Что-то анализировать невозможно. Не понимаю логики принятия решений. Если все выстраивается под Томаса Цорна, – никто не знает, кроме тех, кто делает на него ставку, что он из себя представляет. Какие у него были результаты?

Не вижу, чего могут достичь с этим тренерским штабом. Как и с предыдущим – Маркуса Гисдоля. Такое впечатление, что люди пришли все развалить. Пока успешно справляются», – сказал Широков.