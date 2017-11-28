Манчини: «Удача, которая сопровождала Италию на Евро, отвернулась и превратилась в невезение»

Ну постоянной удачи не бывает. Зебра,черно-белые полосы...А ваще на удачу не надо рассчитывать. Мастерство игроков и тренера, морально волевые --костьми ляжем, но зубами вырвем ----важнее удачи. Удача это звучит как повезло. А везение как ветер, несет куда попало, то есть, то нет.Сегодня есть, завтра никуя....
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022.
«Прошлый июль принес мне самую большую радость, которую я когда-либо испытывал на профессиональном уровне. Это же самое большое разочарование.
К сожалению, это футбол, в футболе случаются невероятные вещи, некоторые матчи бывают такими, у нас было так много возможностей.
Начиная с чемпионата Европы, удача, которая сопровождала нас, отвернулась и превратилась в невезение. Теперь нам придется познать, что такое страдания», – сказал Манчини.
- Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
- Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
- Северные македонцы в финале стыков сыграют с Португалией.
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