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Манчини: «Удача, которая сопровождала Италию на Евро, отвернулась и превратилась в невезение»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022.

«Прошлый июль принес мне самую большую радость, которую я когда-либо испытывал на профессиональном уровне. Это же самое большое разочарование.

К сожалению, это футбол, в футболе случаются невероятные вещи, некоторые матчи бывают такими, у нас было так много возможностей.

Начиная с чемпионата Европы, удача, которая сопровождала нас, отвернулась и превратилась в невезение. Теперь нам придется познать, что такое страдания», – сказал Манчини.

  • Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
  • Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
  • Северные македонцы в финале стыков сыграют с Португалией.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +51

    Vot ono cho patsany, vot 1 час назад

    Ну постоянной удачи не бывает. Зебра,черно-белые полосы...А ваще на удачу не надо рассчитывать. Мастерство игроков и тренера, морально волевые --костьми ляжем, но зубами вырвем ----важнее удачи. Удача это звучит как повезло. А везение как ветер, несет куда попало, то есть, то нет.Сегодня есть, завтра никуя....

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