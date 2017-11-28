Манчини: «Удача, которая сопровождала Италию на Евро, отвернулась и превратилась в невезение»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение от Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022.

«Прошлый июль принес мне самую большую радость, которую я когда-либо испытывал на профессиональном уровне. Это же самое большое разочарование.

К сожалению, это футбол, в футболе случаются невероятные вещи, некоторые матчи бывают такими, у нас было так много возможностей.

Начиная с чемпионата Европы, удача, которая сопровождала нас, отвернулась и превратилась в невезение. Теперь нам придется познать, что такое страдания», – сказал Манчини.

Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.

Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.

Северные македонцы в финале стыков сыграют с Португалией.

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