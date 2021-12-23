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Абрамовичу разрешили вложить в «Челси» до 30 миллионов для поддержки работы клуба

Британское правительство внесло изменения в операционную лицензию «Челси».

Теперь клуб может получить дополнительную финансовую поддержку от владельца.

Роману Абрамовичу разрешили вложить до 30 миллионов фунтов.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • 12 дней назад АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.

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Источник: Sky Sports

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Комментарии6
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    Рейтинг: +60587

    portero 28 минут назад

    У богатых свои игрушки, есть видимая часть, а основное никто не озвучит...

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    Рейтинг: +2226

    andrej-lucevich 30 минут назад

    ну не свиньи они после этого ?

    1
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    Рейтинг: +861

    lysenkoff 33 минуты назад

    Арестовали его счета, Отстранили от управления, Сказали что сумму полученную за клуб куда-то там переведут/отдадут, а тут еще если хочешь - еще вложи пока мы тебя полностью не опустили... ахахах

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    Рейтинг: +42

    Vot ono cho patsany, vot > lysenkoff 29 минут назад

    Не куда то, а Абрамовичу.А уж он сам сказал что эту сумму в благотворительный фонд отправит.

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    Рейтинг: +4996

    TOMSON 50 минут назад

    Я буду в шоке если вложит.

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    Рейтинг: +42

    Vot ono cho patsany, vot > TOMSON 32 минуты назад

    Может вложить, для того чтобы этой поддержкой увеличить стоимость клуба. Многие тут поливая Англию за санкции против Абрамовича и его клуба, не знают что все деньги от продажи клуба получит Абрамович.

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