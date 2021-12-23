Абрамовичу разрешили вложить в «Челси» до 30 миллионов для поддержки работы клуба

У богатых свои игрушки, есть видимая часть, а основное никто не озвучит...
Британское правительство внесло изменения в операционную лицензию «Челси».
Теперь клуб может получить дополнительную финансовую поддержку от владельца.
Роману Абрамовичу разрешили вложить до 30 миллионов фунтов.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
- 12 дней назад АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.
Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции