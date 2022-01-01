Бензема – о первом голе в ворота «ПСЖ»: «Это не ошибка Доннаруммы»

1-й гол это и ошибка вратаря от самоуверенности и фол Бензема, 2-й гол рикошет от капитана команды ПСЖ Маркиньоса, 3-й гол тот же Маркиньос выбивая мяч почему-то не в сторону, а через штрафную площадь отдал прям в центр на набегавшего Бензема.
Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против «ПСЖ» (3:1).
«Нам нужна была поддержка болельщиков: это все – для них. Игра была очень тяжелой, но мы сражались до конца и заслужили победу.
Мы уступили в первом матче со счетом 0:1, и наши болельщики придали нам сил, чтобы мы смогли выкладываться без остатка до финального свистка.
Мой первый гол? Это не ошибка [Доннаруммы]. Это давление, оказывавшееся на ворота всей командой.
Надо признать, что в первом матче нам повезло пропустить всего лишь один мяч. Но мы знали, что в Мадриде все будет иначе.
Мы оказывали давление, затем пропустили, но не сомневались в том, что свой шанс у нас появится», – сказал Бензема.
- Француз оформил хет-трик в матче с «ПСЖ».
- «Реал» победил со счетом 3:2 по сумме двух встреч и вышел в 1/4 финала ЛЧ.
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