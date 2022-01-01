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Бензема – о первом голе в ворота «ПСЖ»: «Это не ошибка Доннаруммы»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

«Нам нужна была поддержка болельщиков: это все – для них. Игра была очень тяжелой, но мы сражались до конца и заслужили победу.

Мы уступили в первом матче со счетом 0:1, и наши болельщики придали нам сил, чтобы мы смогли выкладываться без остатка до финального свистка.

Мой первый гол? Это не ошибка [Доннаруммы]. Это давление, оказывавшееся на ворота всей командой.

Надо признать, что в первом матче нам повезло пропустить всего лишь один мяч. Но мы знали, что в Мадриде все будет иначе.

Мы оказывали давление, затем пропустили, но не сомневались в том, что свой шанс у нас появится», – сказал Бензема.

  • Француз оформил хет-трик в матче с «ПСЖ».
  • «Реал» победил со счетом 3:2 по сумме двух встреч и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

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Источник: сайт УЕФА

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Сегодня, 11:28
Комментарии5
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    Рейтинг: +5692

    maygli 2 минуты назад

    1-й гол это и ошибка вратаря от самоуверенности и фол Бензема, 2-й гол рикошет от капитана команды ПСЖ Маркиньоса, 3-й гол тот же Маркиньос выбивая мяч почему-то не в сторону, а через штрафную площадь отдал прям в центр на набегавшего Бензема.

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    Рейтинг: +64

    adekvat0726 6 минут назад

    Ты прав Карим, это не ошибка вратаря, а чистый фол с твоей стороны. Но судья поддавшись своим чувствам сохранить интригу, забыл что не поддаваться своим чувствам, а основываться только на фактах это главное качество проффессии футбольного арбитра

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    Рейтинг: +32394

    zra78 31 минуту назад

    Это не только ошибка, а ещё и фол на нём...

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    Рейтинг: +4957

    TOMSON 52 минуты назад

    В аут выбил бы первым касанием и все хорошо было бы. Реал бы ещё минут 10 побегал и успокоился.

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    Рейтинг: +64

    adekvat0726 > TOMSON 3 минуты назад

    Если бы да кабы, это все в футболе не канает, канают факты, а факт в том что был умышленный толчок со стороны игрока не владеющего мячом игрока владеющего мячом

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