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  • Бензема – о первом голе в ворота «ПСЖ»: «Это не ошибка Доннаруммы»

Бензема – о первом голе в ворота «ПСЖ»: «Это не ошибка Доннаруммы»

10 марта 2022, 11:28
19

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

«Нам нужна была поддержка болельщиков: это все – для них. Игра была очень тяжелой, но мы сражались до конца и заслужили победу.

Мы уступили в первом матче со счетом 0:1, и наши болельщики придали нам сил, чтобы мы смогли выкладываться без остатка до финального свистка.

Мой первый гол? Это не ошибка [Доннаруммы]. Это давление, оказывавшееся на ворота всей командой.

Надо признать, что в первом матче нам повезло пропустить всего лишь один мяч. Но мы знали, что в Мадриде все будет иначе.

Мы оказывали давление, затем пропустили, но не сомневались в том, что свой шанс у нас появится», – сказал Бензема.

  • Француз оформил хет-трик в матче с «ПСЖ».
  • «Реал» победил со счетом 3:2 по сумме двух встреч и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Реал ПСЖ Бензема Карим
Комментарии (19)
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TOMSON
1646901559
В аут выбил бы первым касанием и все хорошо было бы. Реал бы ещё минут 10 побегал и успокоился.
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zra78
1646902797
Это не только ошибка, а ещё и фол на нём...
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adekvat0726
1646904321
Ты прав Карим, это не ошибка вратаря, а чистый фол с твоей стороны. Но судья поддавшись своим чувствам сохранить интригу, забыл что не поддаваться своим чувствам, а основываться только на фактах это главное качество проффессии футбольного арбитра
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maygli
1646904561
1-й гол это и ошибка вратаря от самоуверенности и фол Бензема, 2-й гол рикошет от капитана команды ПСЖ Маркиньоса, 3-й гол тот же Маркиньос выбивая мяч почему-то не в сторону, а через штрафную площадь отдал прям в центр на набегавшего Бензема.
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portero
1646905808
Подфартило вам и с судейкой и с самоуверенностью игроков ПСЖ....
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_Marqella_
1646909127
Реал всегда судейки тащили...
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jek718875
1646911907
Этот СЕРИАЛ несколько раз брал ЛЧ,из-за голов забитых из офсайда
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Sergicious
1646923554
Кариус, снимай маску, мы тебя узнали)
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Hektor 84
1646931894
Футбол состоит из ошибок! Но и есть кто заставляет ошибаться. Тем и прекрасен футбол. Не было бы ошибок всегда было бы скучные 0:0.
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Venom888
1646947545
А я говорил, что ответочка от Реала будет жесткой))))
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