Бензема – о первом голе в ворота «ПСЖ»: «Это не ошибка Доннаруммы»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

«Нам нужна была поддержка болельщиков: это все – для них. Игра была очень тяжелой, но мы сражались до конца и заслужили победу.

Мы уступили в первом матче со счетом 0:1, и наши болельщики придали нам сил, чтобы мы смогли выкладываться без остатка до финального свистка.

Мой первый гол? Это не ошибка [Доннаруммы]. Это давление, оказывавшееся на ворота всей командой.

Надо признать, что в первом матче нам повезло пропустить всего лишь один мяч. Но мы знали, что в Мадриде все будет иначе.

Мы оказывали давление, затем пропустили, но не сомневались в том, что свой шанс у нас появится», – сказал Бензема.

Француз оформил хет-трик в матче с «ПСЖ».

«Реал» победил со счетом 3:2 по сумме двух встреч и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?