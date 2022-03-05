Бундеслига. «Байер» в дебютном матче Азмуна сыграл вничью с «Баварией»; «Лейпциг» Тедеско ушел от поражения от «Фрайбурга»

«Бавария» в 25-м туре чемпионата Германии сыграла вничью с «Байером». У гостей дебютировал экс-зенитовец Сердар Азмун. Он вышел на замену на 89-й минуте вместо Муссы Диаби.

Баварцы остались на первом месте, леверкузенцы – на третьем.

В другой встрече «Лейпциг» под руководством бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско спасся от поражения от «Фрайбурга». У команд равное количество очков, обе идут в зоне еврокубков.

Германия. Бундеслига. 25-й тур

Бавария – Байер – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Зюле, 18; 1:1 – Мюллер, 36 (в свои ворота).

Лейпциг – Фрайбург – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Демирович, 38; 1:1 – Анхелиньо, 90.

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